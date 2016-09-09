Чебоксары, 9 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В Чувашии назначен министр образования и молодёжной политики республики. Эту должность получил 47-летний Юрий Исаев, ранее работавший директором Чувашского государственного института гуманитарных наук. Соответствующий указ подписан глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал сегодня, 9 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Назначение состоялось накануне визита в Чувашию министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Госсовет Чувашии Юрий Исаев

Место министра образования оставалось в Чувашии вакантным 3,5 месяца. Предыдущий глава Минобразования Владимир Иванов, проработав в правительстве пять лет, возглавил Чувашский государственный педагогический университет. Отставке предшествовало награждение медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» за «многолетний добросовестный труд во благо» региона.

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Юрий Исаев до прихода в гуманитарный институт работал заместителем главы администрации Чебоксар и замруководителя администрации главы Чувашии. Является депутатом Госсовета от партии «Единая Россия», на нынешних парламентских выборах идёт вторым номером в списке Новоюжной региональной группы №15.

Справка ИА REGNUM. Юрий Николаевич Исаев родился 13 февраля 1969 года в селе Норваш-Шигали Батыревского района. Окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова по специальности «Чувашский язык и литература», там же получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция». Прошел профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Государственное и муниципальное управление» (2014).

Трудовую деятельность начал с должности лифтера Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1986 — 1987). Отслужил срочную военную службу в Вооруженных Силах СССР (1987 — 1989), затем была учёба в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова (1990 — 1993). В 1993 году избран председателем профсоюзного комитета студентов ЧГУ, проработав в этой должности до 2004 года. Затем пять лет работал заместителем главы администрации города Чебоксары, в 2009—2010 годах — заместителем руководителя администрации президента Чувашии. В июне 2010 года возглавил государственное научное учреждение «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.

Защитил диссертацию кандидата наук на тему «Чувашские эмотивные антропосемизмы и их синонимические ряды (пейоративное семантическое поле «человек»)», а также диссертацию доктора филологических наук на тему «Фитонимическая картина мира в разноструктурных языках». Является автором более 80 научных и учебно-методических работ, из них 5 монографий в области языкознания, культуры и социологии.

Действительный государственный советник Чувашской Республики 3-го класса (2009), муниципальный советник Чувашской Республики Ι класса (2004). Член центральной избирательной комиссии (ЦИК) Чувашской Республики от регионального отделения политической партии «Единая Россия» (2007 — 2011). Депутат Государственного Совета Чувашской Республики 5-го созыва.Награжден Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации (2004), Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (2014). Лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области гуманитарных наук (2015).

Женат, двое детей.