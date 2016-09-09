Барнаул, 9 сентября, 2016, 11:16 — ИА Регнум. В Бийске прошли памятные мероприятия, посвященные «Сибирскому батальону» — землякам, погибшим 7 сентября 1941 года на Карельском фронте. Этот батальон, состоящий, в основном, из людей, ранее не служивших в армии и вооруженных только винтовками, принял свой первый и последний бой у села Ругозеро в Карелии.

monuments.karelia.ru Воинский мемориал, возведенный в двух километрах от с. Ругозеро. Он создан на основе братской могилы с останками 114 воинов 27-й стрелковой дивизии, погибших в боях на ребольском направлении в 1941—1944 гг

Алтайские солдаты ценой собственной жизни прикрыли стратегическое отступление 27-й стрелковой дивизии, и этот невероятный героизм, проявленный в неравном бою, позволил в дальнейшем защитить Кировскую железную дорогу, по которой поступала гуманитарная помощь и оружие.

«На месте раскопок поисковики нашли лишь один обрывок пулеметной ленты от «максима». Значит, станковых пулеметов у них, считай, не было. Трехлинеечки образца 1891-го, дробь 30-го года да несколько ручных пулеметов Дегтярева. Даже касок им, похоже, не выдали: по крайней мере не первый год работающие на этом участке ребята-поисковики не нашли ни одной. Под шквальным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем они держались целый день против троекратно превосходящих их по численности финских солдат и офицеров элитной 14-й пехотной дивизии, командовал которой личный друг Маннергейма полковник Эрки Рааппана. Держались и набили врагов, по нашим данным, до 800 человек», — пишет в своей книге «Сибирский батальон» алтайский журналист Константин Сомов.

Он также выяснил, что мужество наших бойцов было оценено и противоборствующей стороной.

В дни ожесточенных боев на Ребольском направлении в финской печати сообщалось: «О русских можно сказать, что они свою неблагодарную задачу выполнили хорошо… Они компенсировали свою малую обученность упорством и жертвованием всеми второстепенными интересами для достижения главной цели», — пишет Константин Сомов.

А поисковик, почетный гражданин республики Карелия Виктор Иванович Рыбаков об этом бое рассказывал так: «7 сентября бой начался около пяти часов утра и продол — жался до позднего вечера. По словам участников тех событий, на участке батальона был просто ад кромешный. Финны вели по нему непрерывный огонь из орудий и минометов и непрерывно атаковали».

Концу дня 7 сентября 1941 года от насчитывающего в строю 400 бойцов Сибирского батальона осталось фактически лишь небольшая группа с трудом стоявших на ногах солдат.

Памятные мероприятия, по традиции, проходили сегодня на железнодорожном вокзале Бийска — месте отправки Сибирского батальона на фронт.

В траурном митинге приняли участие дети, внуки и родственники погибших воинов, бойцы поисковых отрядов, представители Главтрудсоцзащиты, Администрации края, актива краевых общественных организаций ветеранов, администрации и общественности города Бийска. Они почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к установленному там памятному камню. Затем состоялся поминальный обед-встреча с родственниками фронтовиков и встреча с ветеранским активом, — говорится на официальном сайте региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2008 году администрация Алтайского края выступила с предложением установить памятный знак своим землякам — воинам-сибирякам, но правительство Республики Карелия приняло решение о проведении реконструкции существующего мемориального комплекса с дополнительным увековечением имен воинов-сибиряков. Большую помощь в этом деле уже не первый год оказывает Алтайский краевой поисковый отряд «Высота». В 2015 году было организованы 8 поисковых экспедиций, в результате были подняты более 200 павших красноармейцев.