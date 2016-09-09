Красногорск, 9 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Технология капитального ремонта крыш не выдержала удара стихии в Московской области. Защитить квартиры жителей Подмосковья от протечек после выпадения сильных осадков на 100% не удалось. Тем не менее все пострадавшие граждане могут рассчитывать на компенсацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья.

Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

«По обращениям жителей о протечке крыш при капитальном ремонте кровли отмечу, что учитывая технологию капитального ремонта крыш и климатическую ситуацию, когда за день выпадает суточная норма осадков, ни одно из технических решений по отводу воды не могло быть эффективным на 100%. Мы приложили все усилия, чтобы сделать кровли в теплое время года», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он также отметил, что ущерб по всем залитым квартирам будет возмещен за счёт средств провинившихся подрядных организаций. Чтобы получить компенсацию в денежном выражении или натуральными работами жильцу залитой квартиры необходимо подписать смету и акты, составленные подрядчиком. Срок гарантии на кровли составляет не менее 5 лет.

Тем не менее управлением технического надзора капитального ремонта Московской области в текущем году выдано более 134 предписаний подрядным организациям за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

Напомним, в 2016 году в региональную программу капитального ремонта включено около 2,5 тысяч многоквартирных домов, в 25% из них будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ.