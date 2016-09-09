Якутск, 9 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Низкий уровень воды в верховьях реки Лена не позволяет полноценно доставлять грузы в населённые пункты республики. По данным пресс-службы Ленского объединённого речного пароходства (ЛОРП), северный завоз в регионе по данным на 9 сентября выполнен только на 65%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gogh, Vincent van. Грузчики в Арле, 1888

На реке приходится вводить ограничения по осадке судов, возят грузы только суда, приспособленные для передвижения при низком уровне воды, при этом загружать их возможно только на 30%. Сложности с доставкой стройматериалов, труб и нефттепродуктов возникли на участке Осетрово — Витим.

Не менее сложным остаётся завоз грузов в пункты рек Арктического побережья из-за погодных условий. Передвижение судов река-море было невозможным в течение 11 суток из-за сложных ледовых условий в Японском море, а также в связи с неудовлетворительным ветро-волновым режимом.

В связи с тем, что Северный завоз в установленные сроки в Якутии осуществить не успевают, правительство республики просит министра транспорта продлить срока плавания на трассе Северного морского пути. Погода сделать это позволяет, считают в ГНЦ РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»: начало устойчивого ледообразования в морях Лаптево, Восточно-Сибирское ожидается во второй декаде октября.

«Это позволит обеспечить жизненно необходимыми грузами население, а также промышленные объекты Арктических районов северного побережья Якутии и Чукотского АО», — отметили в ОАО «ЛОРП».

Напомним, навигация-2016 в Якутии проходит при низких уровнях воды в верховьях реки Лены и критически низких уровнях воды на реке Амге. Плановый объём завоза грузов для жизнеобеспечения республики и нужд производственных хозяйствующих субъектов в этом году составляет 1,4 млн тонн.