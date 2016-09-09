В Якутии не успевают осуществить Северный завоз: не доставлено 35% грузов
Якутск, 9 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Низкий уровень воды в верховьях реки Лена не позволяет полноценно доставлять грузы в населённые пункты республики. По данным пресс-службы Ленского объединённого речного пароходства (ЛОРП), северный завоз в регионе по данным на 9 сентября выполнен только на 65%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На реке приходится вводить ограничения по осадке судов, возят грузы только суда, приспособленные для передвижения при низком уровне воды, при этом загружать их возможно только на 30%. Сложности с доставкой стройматериалов, труб и нефттепродуктов возникли на участке Осетрово — Витим.
Не менее сложным остаётся завоз грузов в пункты рек Арктического побережья из-за погодных условий. Передвижение судов река-море было невозможным в течение 11 суток из-за сложных ледовых условий в Японском море, а также в связи с неудовлетворительным ветро-волновым режимом.
В связи с тем, что Северный завоз в установленные сроки в Якутии осуществить не успевают, правительство республики просит министра транспорта продлить срока плавания на трассе Северного морского пути. Погода сделать это позволяет, считают в ГНЦ РФ «Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт»: начало устойчивого ледообразования в морях Лаптево, Восточно-Сибирское ожидается во второй декаде октября.
«Это позволит обеспечить жизненно необходимыми грузами население, а также промышленные объекты Арктических районов северного побережья Якутии и Чукотского АО», — отметили в ОАО «ЛОРП».
Напомним, навигация-2016 в Якутии проходит при низких уровнях воды в верховьях реки Лены и критически низких уровнях воды на реке Амге. Плановый объём завоза грузов для жизнеобеспечения республики и нужд производственных хозяйствующих субъектов в этом году составляет 1,4 млн тонн.