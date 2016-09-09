Смоленск, 9 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. 194 многоквартирных жилых дома в Смоленске остаются без горячего водоснабжения. Причина — проведение плановых работ по ремонту участков теплосети ПАО «Квадра».

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Согласно данным компании, в настоящее время работы проводятся на участках в районе улиц Шевченко, Ленина — Бакунина, в Заднепровье.

Как сообщает «Рабочий путь», в домах на ул. Шевченко его планируют дать до 20 сентября, на ул. Бакунина — до 26 сентября, на ул. Кашена — до 23 сентября, а в Заднепровье — до 24 сентября. Все ремонтные работы планируется завершить к 1 октября.

На данный момент завершен ремонт на 14 участках магистрали, к зиме готово около 88% теплосетей.

Между тем, накануне в Заднепровском районе Смоленска власти вынуждены были объявить режим ЧС из-за аварии на канализационных коммуникациях: канализация не справилась с резко возросшим объемом стоков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным администрации области, в Смоленске нуждаются в замене 52,6 км тепловых сетей — 70,4% от общей протяженности. Работы ведутся, но медленно: в 2015 году заменено 29,9 км — 7% от общего количества ветхих сетей. На полную замену ветхих тепловых сетей в Смоленске необходимо порядка 6,5 миллиарда рублей.

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В конце июля губернатор Смоленской области Алексей Островский поставил руководство «Квадры» перед выбором: либо увеличить объемы финансирования при подготовке к зиме либо попрощаться со статусом единой теплоснабжающей организации.

В числе основных претензий к компании на тот момент называлось нарушение графика ремонтных работ, как следствие — длительное отсутствие горячего водоснабжения в домах горожан.

Как отмечалось, за отопительный сезон 2015−2016 годов в Смоленске было зафиксировано 39 нештатных ситуаций и технологических нарушений на магистральных тепловых сетях, принадлежащих филиалу компании (рост относительно предыдущего отопительного периода составил 25%).