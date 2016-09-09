Тула, 9 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Региональные власти должны не только расселять аварийное жилье, но и вести профилактику его роста. Об этом на встрече с представителями общественности Тульской области, проходившей музее-усадьбе «Ясная Поляна», заявил президент России Владимир Путин, передает пресс-служба регионального правительства.

Александр Васильевич Федоров . Изба

Временно исполняющий обязанности главы Тульской области Алексей Дюмин, отвечая на вопрос президента о ситуации с аварийным жильем в регионе, сообщил, что область обладает одним из самых больших в стране фондов аварийного жилья, занимая первое место в ЦФО по этому показателю. Он напомнил, что до сентября 2017 года надо расселить более 320 тысяч квадратных метров или примерно 16 тысяч человек.

«Нужно расселять аварийное жилье. Нельзя допускать, чтобы люди жили в бараках и в нечеловеческих условиях, но нужно следить за имеющимся жилым фондом, не допускать рост аварийного жилья», — подчеркнул Владимир Путин.

Дюмин отметил, что основной причиной отставания стала проблема с застройщиками. По его словам, в настоящее время властями региона ведется работа с девелоперами, благодаря которой с мертвой точки сдвинуты многие замороженные стройки. Кроме того, регион активно взаимодействует с Минстроем и банками в части решения проблемы обманутых дольщиков. Глава Тульской области заверил президента страны, что держит эти вопросы на личном контроле.

Как напоминает ИА REGNUM, ранее Алексей Дюмин, выступая 11 августа на торжественном собрании, посвященном Дню строителя, сообщил, что в 2015 году в области введено 770 тысяч квадратных метров нового жилья. При этом он подчеркнул, что региону необходимо решить проблему переселения граждан из аварийного жилья. Сегодня в строительном комплексе Тульской области работают более 20 тысяч человек. По словам губернатора, в области есть все необходимое, для того, чтобы возводить качественное и комфортное жилье из местных материалов.