Москва, 9 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Новый уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова на собственном опыте знает, как работать с детьми, и является профессионалом в вопросе защиты семьи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), комментируя назначение нового Уполномоченного по правам ребенка в России.

Василий Перов. Дети-сироты на кладбище (фрагмент). 1864

«Рада, что наконец эта ситуация стала определённой, ведь вопросы детства требуют постоянного и непрерывного внимания. Безусловно, Анна Кузнецова — хороший приемник на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», — отметила она.

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«Она профессионал в вопросах защиты семьи и многодетная мать, которая на собственном опыте знает, как работать с детьми. Если в вопросах помощи детям-сиротам Анна Кузнецова будет действовать сообща с Еленой Альшанской (главой благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»), результаты их совместной работы будут впечатляющими», — сказала Епифанова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Новым Уполномоченным по правам ребенка в России назначена глава исполкома пензенского ОНФ, оператор президентских грантов Анна Кузнецова.