Москва, 9 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Рубль слабо отреагировал на стремительный рост цен на нефть, rоторый состоялся 8 сентября ближе к концу дня. Brent подскочила на 2,4%, до 49,67 доллара. Тем не менее, рубль продолжал оставаться на достигнутых уровнях. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Александра Давыдова, сегодня, 9 сентября, на рынок будут оказывать влияние два фактора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Первым являются окончательные данные по ВВП России за второй квартал, темпы спада которого должны замедлиться с 1,2% до 0,6%. Если прогнозы подтвердятся, это будет говорить не просто о замедлении спада, но и о высокой вероятности выхода из рецессии, длящейся уже 1,5 года, по итогам III квартала 2016 года. Вторым фактором будет отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок, и если их количество сократится на фоне сильного снижения запасов, то доллар окажется под давлением», — пояснил Давыдов.

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«Сегодня, если все прогнозы оправдаются, пара доллар/рубль может продолжить снижаться, и ориентиром выступает 63,30», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 9 сентября. Доллар США понижен к рублю на 40,74 копейки и составил 63,9730 рубля. Евро опустился на 35,58 копейки — до 72,0464 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась до $49,52 за баррель.