Киев, 9 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум.



Капитан Джеймс Хоуп. Артиллерийский ад. Сражение при Энтитеме 17 сентября 1862 года. 1862-92

Вчера, 8 сентября, в Донбассе сохранялось относительное затишье, в частности подразделения ВСУ и войска ДНР и ЛНР изредка применяли артиллерию, 120 и 82 мм минометы, стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Об этом 9 сентября сообщают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-служба штаба «АТО», передает ИА REGNUM.

Так, по словам источника в военном ведомстве ДНР, вчера подразделения ВСУ обстреляли позиции армии ДНР на западной окраине Донецка (пос.Трудовское и Александровка), в селах Безыменное и Саханка Новоазовского района. «С 19:00 до 01:00 украинская сторона обстреливала из минометов поселки Трудовские и Александровка на западе столицы и села Саханка и Коминтерново. По этим населенным пунктам противник выпустил 81 мину калибра 82 и 120 мм», — сказал ДАН источник.

Также под минометный обстрел ВСУ попали окрестности села Безыменное, где расположен наблюдательный пункт Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. «Около 21:30 ВСУ открыли огонь по району села Безыменное, где находится пункт наблюдения СЦКК», — рассказал собеседник.

В свою очередь, 9 сентября спикер пресс-центра штаба «АТО», подполковник ВСУ Иван Арефьев заверил, что несмотря на провокационные действия ВС ДНР и ЛНР, украинские войска «неуклонно придерживаются Минских соглашений». По его словам, за прошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 24 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в частности семь раз — на Донецком направлении, 11 — на Мариупольском и шесть — на Луганском.

Арефьев отметил, что в Широкино, Талаковке и Водяном (Мариупольском направлении) позиции ВСУ были обстреляны из 120 мм и 82 мм минометов. При этом по Широкино ВС ДНР «применили артиллерию». В то же время на Донецком направлении провокационные обстрелы со стороны ДНР произошли в Авдеевке, Верхнеторецком и Новгородском. «При этом враг применял пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы», — уточнил Арефьев.

Он также проинформировал, что на Луганском направлении ВС ЛНР из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов обстреляли украинские войска в Новоалександровке и Новозвановке. «Позиции украинских бойцов у Попасной и Новоалександровки обстрелял снайпер», — подытожил подполковник. Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что вчера на Донетчине бойцы 46-ого отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» совершили попытку захвата позиций ДНР в г.Донецк. «В результате обстрела и попытки захвата наших позиций на окраине Донецка 46-ым отдельным батальоном специального назначения «Донбасс-Украина» 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погиб один военнослужащий НМ ДНР. Жестокость украинских военных преступников не имеет предела. Это уже не первый случай обстрелов с позиций батальона «Донбасс» на этой неделе, в результате которых получают ранение и гибнут наши военнослужащие», — сказал Басурин.

Напомним, сегодня в Донбассе режим прекращения огня фактически соблюдается девятые сутки. Ранее, 26 августа в Минске представители украинской стороны в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе заявили о необходимости полного и бессрочного прекращения огня с 1 сентября. Инициативу поддержали представители ДНР и ЛНР, а также участники «нормандских переговоров» — Германия, Россия и Франция.