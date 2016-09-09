Москва, 9 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Злоумышленники, напавшие на автомобиль инкассаторов в Москве, завладели суммой в 1 млн рублей, передает 9 сентября ТВЦ.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

Отмечается, что сотрудникам полиции уже удалось выяснить, где находятся машины нападавших. Ранее в городе был объявлен план «Перехват».

Напомним, 8 сентября на Вишневой улице неизвестными была остановлена машина инкассаторов. Злоумышленникам удалось поджечь автомобиль, похитить несколько сумок с деньгами и скрыться с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь с фургона инкассаторов перекинулся на стоявшие рядом автомобили и уничтожил две из них.