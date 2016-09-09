Ереван, 9 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. В минувший четверг, 8 сентября, на заседании правительства премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил о своей отставке. Сам премьер объяснил свое решение необходимостью применения новых подходов в вопросе управления государством, подчеркнув, что хочет дать шанс новому правительству.

Photolure Здание правительства Армении

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Как отметил в беседе с ИА REGNUM политолог Сергей Шакарянц, отставка правительства Армении — вопрос не одного года. «Впервые об этом заговорили после последних парламентских выборов, речь правда шла немного в другом ракурсе. Проблема заключалась в персонале премьер-министра Тиграна Саркисяна, и назначение премьер-министром Овика Абрамяна даже тогда воспринималось, как временная мера, поэтому говорить о том, что вопрос отставки правительства или смена его кадрового состава это нечто новое для армянского общества неправильно», — отметил Шакарянц.

Эксперт затруднился ответить, с чем может быть связан роспуск нынешнего правительства. «Во-первых, совершенно отчетливо ощущается некая попытка президента и правящей партии подыграть определенного рода настроениям не только в обществе, но и настроениям, существующим вне Армении. Где конкретно, мы сегодня вряд ли сможем уточнить, потому как список, так называемых вопросов, есть у каждой заинтересованной стороны, а их, в связи с Арменией, достаточно много. Это не только традиционные для армянского восприятия Америка или Россия: уже сейчас очевидно, что это и соседний Иран, и далекий Китай», — подчеркнул политолог.

По его словам, сейчас наблюдается последний всплеск активности в плане новых назначений, тем не менее, к чему это может в дальнейшем привести, пока непонятно. «Грядущие выборы, безусловно, внесут свои коррективы, и тогда станет ясно, зачем нужно было менять состав правительства на полпути, если, так или иначе, заранее известно, что впереди нас ожидают парламентские выборы, которые изменят политическую палитру внутри страны», — подчеркнул Шакарянц.

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На взгляд политолога, объяснить все это лишь некими попытками удовлетворить спрос внутри самого общества, неправильно. «Я думаю, что мы имеем дело с тактическими ходами президента в преддверие новой избирательной кампании и безусловно с перераспределением властных полномочий», — добавил эксперт.

В свою очередь политолог Сергей Минасян отметил, что особо гадать о причинах отставки премьера Овика Абрамяна не нужно. «Это сложившийся в стране достаточно глубокий общественно-политический, социально-экономический кризис, который был подстегнут июльскими событиями», — подчеркнул Минасян.

Политолог добавил, что не удивлен произошедшим. «Президент Саргсян непосредственно после июльских событий заявил, что правительство будет сменено. Правда, он говорил о правительстве национального согласия… Я затрудняюсь сказать, будет ли это правительство национального согласия, или более кардинальная перестройка нынешнего состава. Правительство национального согласия теоретически подразумевает, что должны быть хотя бы какие — то консультации и переговоры с различными политическими структурами, в том числе и с радикальной оппозицией. Как я понимаю, об этом речи не идет», — отметил Минасян.

По словам эксперта, также очевидно, что общество ждет радикальных изменений, и главный интересный на данный момент вопрос — получил ли Карен Карапетян карт-бланш на какие-то кардинальные, серьезные изменения и перестройку социально-экономической и политической структуры в Армении.

«Если он не получил этот карт-бланш, то его правительство достаточно быстро станет таким же непопулярным как и бывшее правительство Овика Абрамяна. Общество требует быстрых реформ сегодня и сейчас. Понятно, что это нереалистично, тем не менее, цель заключается в том, чтобы показать общественности, что это происходит», — подчеркнул политолог.

Он отметил, что случившееся нужно также рассматривать в контексте начинающейся парламентской кампании: здесь тоже есть проблема, так как очевидно, что если правящая Республиканская партия не сделает кардинальный «ребрендинг» всего своего партийного состава, то ситуация в апреле будет хуже, чем раньше.