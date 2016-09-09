Чита, 9 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Информация о планах заморозить федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинской помощи является ложью. Об этом 9 сентября в ходе встречи с работниками АО «810 авиационный ремонтный завод» в Чите заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Это все, как обычно, байки рассказывают. Никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь мы не принимали и принимать не собираемся», — сказал Медведев.

По его словам, «наоборот, мы постоянно ищем деньги, чтобы под этими квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи исполнялись».

Напомним, высокотехнологичная медицинская помощь — это медицинская помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболеваний. ВМП может быть оказана по ряду профилей: это абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неврология, комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений), нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки), травматология и ортопедия, трансплантация органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.