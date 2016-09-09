Чита, 9 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Учёба в две смены неудобна как для детей, так и для родителей. Об этом 9 сентября в ходе встречи с работниками АО «810 авиационный ремонтный завод» в Чите заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Это и раньше было, но это непорядок, такого быть не должно, это неудобно и для детей, и для родителей», — сказал Медведев.

Он пообещал рассмотреть данный вопрос в ходе совещания по вопросам охраны труда, которое состоится 9 сентября на площадке авиаремонтного завода.

Медведев отметил, что стартовавшая программа строительства и расширения учебных заведений сможет решить проблему смен в школах: «Но это задача не одного дня, это большая программа».

Напомним, в 2015 году российские власти обещали отменить учёбу во вторые и третьи смены к 2025 году. Соответствующий пункт содержался в одной из программ Минобрнауки.