Москва, 9 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Новый детский омбудсмен должен качественно выстраивать работу с общественниками и коммерческими добровольными организациями, заявила корреспонденту ИА REGNUM член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства, директор «Агентства социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, комментируя назначение Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка.

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Тополева-Солдунова отметила, что Кузнецова доказала своей работой, что может занять данный пост. «Я вижу, что у нее, в принципе, потенциал есть. Темой она занимается достаточно много, есть качества важные, которые необходимы для того, чтобы стать эффективным уполномоченным», — пояснила она.

Среди первоочередных задач, новому омбудсмену необходимо заниматься не только реакцией на возникающие проблемы, но и профилактикой: «Ей предстоит наладить диалог с общественниками и с коммерческими организациями. Их надо активней привлекать в работе. Также необходимо вообще не просто реагировать на нарушение прав детей, но предлагать системные решения, опираться на экспертные позиции».

Также эксперт подчеркнула, что во время и до работы бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова накопилось много системных проблем. «Новому уполномоченному надо искать решение, а не просто реагировать. Поехать срочно в интернат, где отравились дети, — это нужно, но без системных решений этого недостаточно. С одной стороны, он умел оперативно реагировать на вопиющие случаи, ехал и высказывался, не всегда, может, полностью корректно. Но то, что ему не удалось, — это то, что он собрал вокруг себя только часть общественности и не консолидировал большую часть общественности. Может, поэтому не были заметны системные решения, которые необходимы были», — уточнила она.

Напомним, 9 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Новым детским омбудсменом назначена Анна Кузнецова.

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