Красногорск, 9 сентября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В 2016 году в Московской области на региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам было выделено около 4,2 млрд рублей. В августе деньги получили более 134 тысяч подмосковных пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В Московской области указанный прожиточный минимум составляет 8 950 рублей. В августе региональную социальную доплату получили более 134 тыс. подмосковных пенсионеров. Для оформления региональной социальной доплаты необходимо обратиться в орган соцзащиты или МФЦ по месту жительства», — пояснила Забралова.

Отметим, что доплату можно получить в том случае, если доход пенсионера с учетом различных выплат не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области установлены и другие меры социальной поддержки одиноко проживающим пенсионерам и семьям из пенсионеров. Так, граждане имеют право на получение компенсации стоимости взноса на капремонт и ежемесячной компенсации в размере 700 руб.

Напомним, что 1 июля 2015 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал закон об отмене льгот пенсионерам на проезд в общественном транспорте по Москве, который вступил в силу с 1 августа того же года.

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