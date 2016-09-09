Москва, 9 сентября, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Более трех четвертей жителей России (79%) положительно относятся к присутствию женщин в политике. Чаще одобряют политическую активность женщин сами представительницы прекрасного пола — 87% и люди старшего поколения — 81−84%, реже — мужчины (70%) и молодежь (68% среди 18−24-летних). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Александр Дейнека. На женском собрании. 1937

Равенство женщин и мужчин в праве участвовать в политической деятельности признается большинством граждан (82%). Не согласны с этим 17%, более радикально настроены мужчины (23%) и молодые люди от 18 до 24 лет (35%).

За прошедшие 15−20 лет роль женщин в политике усилилась. Если в 1998 г. почти половина респондентов (45%) считала, что необходимо увеличить число женщин-политиков в стране, то сегодня об этом говорят 37%, в то же время заметно больше стало тех, кто полагает, что их вполне достаточно (с 27% до 38%). При этом по-прежнему около 10% опрошенных говорят, что женщин в политической сфере не должно быть вовсе (10% в 1998 г. и 8% в 2016 г.).

Опрос проведен 27−28 августа 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.