Канберра, 9 сентября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В результате деятельности человека за последние 25 лет территория дикой природы сократилась на 10%. Лишь на 23% суши еще остались нетронутые уголки, к такому выводу пришли австралийские экологи, статья которых опубликована в журнале Current Biology.

gandex.ru Тропический лес

По словам Джеймса Уотсона из университета Квинсленда, человечеству необходимо срочно принимать меры по спасению дикой природы, в противном случае дети и внуки тех, кто сегодня населяет Землю, вовсе не увидят естественной среды.

Ученый и его коллеги составили карту так называемых «зон дикой природы». Это ландшафты и экосистемы, не подвергавшиеся воздействию человека и сохранившие разнообразие живых организмов. Свои данные экологи сравнили с картами Общества сохранения диких животных (WCS), составленными в начале 1990-х годов. Тогда нетронутая природа сохранялась на 33% суши, теперь же она сократилась на 9,6%.

В основном речь идет о вырубке лесов и расширении площади сельскохозяйственных угодий в Южной Америке и Африке. Северная часть Азии, Северная Америка и Австралия затронуты изменениями в меньшей степени.