Симферополь, 9 сентября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Делегация предпринимателей из Германии, работающих в области морского судостроительного бизнеса, намерена в ноябре совершить в Крым рабочую поездку — соответствующая договоренность достигнута в ходе международной выставки судостроения «SMM-2016». Об этом заявил замминистра промышленной политики Крыма Борис Кабаков, передает «Новый день».

Карло Боссолини. Вид Севастополя

Он уточнил, что договоренность о визите представителей немецкого бизнеса в Крым достигнута в ходе частного визита на международной выставке судостроения SMM-2016 в Гамбурге. Как ожидается, он состоится уже в первой половине ноября.

«Мы сейчас приступаем к активной подготовке этой встречи», — добавил Кабаков.

В состав немецкой делегации войдут поставщики судового комплектующего оборудования, подчеркнул он, однако ввиду антироссийских санкций было принято решение не разглашать названия соответствующих компаний.

Одной из основных тем встречи станет возможность локализации производства немецких производителей в Крыму, подчеркнул Кабаков.

«Мы об этом будем говорить в рамках нашей политики импортозамещения. Может, что-то и в Крыму получится сделать», — указал он, добавив, что в делегации примут участие представители ряда компаний, уже имеющих производства на территории России.

Напомним, что для привлечения инвесторов в Крыму и Севастополе была создана свободная экономическая зона. В мае полуостров уже посещала делегация из 60 немецких политологов и бизнесменов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обещал иностранцам безопасность и комфорт в ведении бизнеса на полуострове, несмотря на санкции. Тем не менее, как указывал глава министерства экономического развития Республики Крым Валентин Демидов, пока что иностранные инвесторы приходят на полуостров «с разведкой». Тем не менее показательно, что встречи с зарубежными делегациями проходят каждую неделю, отмечал министр.