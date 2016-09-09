Барнаул, 9 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Алтайский край наращивает объемы поставок продукции в Германию. За первое полугодие экспорт алтайской продукции в эту страну превысил 7 миллионов долларов, что в 3 раза превышает прошлогодние показатели. Причем, 20% от общего объема поставляемой алтайской продукции в Германию приходится на экспорт форсунок (около 1,4 млн. долларов США). Их производство под оригинальным названием Altay Common Rail System (ACRS) наладил Алтайский завод прецизионных изделий. В числе деловых партнеров предприятия — ведущие компании Германии: Peter Wolters, Hoffmann, Siemens, Sonplas, Heinzmann, Carl Zeiss, BOSCH. Подробности сегодня, 9 сентября, сообщает Управление Алтайского края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным отношениям.

Коллаж. Светлана Шаповалова Продукция алтайских предприятий стала весьма востребованной

За последний год ассортимент поставляемой в Германию алтайской продукции значительно расширился. Это, в частности, касается таких предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли, как «Алтай-Занддорн», «АИР», завод плавленых сыров «Плавыч» и «Медовик Алтая». Потребителям в Германии пришлись по вкусу алтайские: облепиховое масло, лекарственно-растительное сырье, дикоросы, сыры и сушеные грибы.

В промышленной сфере выделяется Алтайский шинный комбинат. В мае 2016 года на Международной выставке шин, сопутствующих товаров и технологий REIFEN-2016 в Германии, это предприятие презентовало собственный бренд NORTEC. Итогом налаженных там контактов стали поставки нового модельного ряда алтайских шин в Германию.

Машины для очистки, сортировки, калибровки семян и зерновых культур алтайской компании «СиСорт» оказались настолько востребованными, что в 2016 году компания открыла представительство в Дрездене.

Кроме того, традиционно ведущими экспортерами алтайской продукции в Германию выступают «Алтай-Кокс», Барнаульский патронный завод (спортивные и охотничьи патроны).

Как уже сообщало ИА, в 2015 году внешнеторговый оборот края составил без малого 900 млн. долларов США. Рост физических объемов поставок в страны зарубежья подсолнечного масла увеличился вдвое, и составил 80 тыс. тонн. Сальдо торгового баланса за 2015 год сложилось положительным (202,811 млн. долл.). Соотношение экспорта и импорта в структуре товарооборота составило 69% и 31% соответственно (в 2014 году было 57% и 43%).

Снижение физических объемов импорта на 37% власти объясняли политикой импортозамещения.