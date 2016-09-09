Магас, 9 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В Ингушетии проходит мобилизация граждан, которые в дальнейшем могут войти в состав полка территориальной обороны. В полк будут набираться самые достойные. Прежде чем попасть в его ряды, каждый претендент должен сдать соответствующие нормативы.

mil.ru Подразделение территориальной обороны

По результатам сдачи нормативов и будет произведен отбор. При этом подходить к этому вопросу будут серьезно. Об этом в ходе встречи с группой мобилизованных в городе Назрани, которая прошла 8 сентября, в рамках проведения стратегических командно-штабных учений «Кавказ 2016», заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров

В течение месяца в разных городах и районах республики будут организованы такие сборы. По их результатам будут сформированы списки, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе главы региона.

По словам Евкурова, в случае военного времени полк территориальной обороны должен обеспечить защищенность военных и других важных государственных и социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа проходят стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016». В нем принимают участие около 12,5 тысячи военнослужащих, задействовано около 400 единиц боевой техники, 15 кораблей, а также военная авиация. Местом проведения учений стали полигоны округа, а также акватории Черного и Каспийских морей.