Санкт-Петербург, 9 сентября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Количество охранников, постоянно дежурящих у незаконной памятной доски Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Санкт-Петербурга, увеличилось после очередного случая попадания в доску емкостей с красной краской. При этом саму доску отмывать пока никто не спешит, передает 9 сентября. корреспондент ИА REGNUM.

Доска Маннергейму пока остается «раскрашенной»

Если раньше в обычное время у доски в автомобиле дежурили двое охранников частной охранной структуры в черной униформе, то утром в пятницу их количество увеличилось до трех, при этом они находятся не в машине, а на тротуаре. Рядом с ними во время проведения различных протестных акций появляются еще от трех до пяти лиц в штатском без каких-либо опознавательных знаков. Вечером 8 сентября именно они первыми задержали активиста, метнувшего краску, и передали его полицейским.

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После завершения своего «дежурства» эти люди, отказывающиеся представляться и заявляющие, что «просто гуляют», уходят в здание напротив, где расположена Ассоциация частных охранных организаций «Защита». Эта «общественная организация» официально отрицает свою причастность к охране доски Маннергейму. При этом в том же здании базируется сразу несколько охранных фирм, входящих в Ассоциацию «Защита». Очевидно, договор об охране доски заключен с одной из этих структур. Кто оплачивает услуги «сторожей», пока неизвестно.

Дверь Ассоциации «Защита» в доме на Захарьевской, 39

Как сообщалось, вечером 8 сентября пожилой активист незарегистрированной партии «Другая Россия» метнул в доску два брикета с краской. Один из них угодил в стену здания военной академии, а второй — в нижнюю часть доски. «Лимоновец» был задержан полицейскими и препровожден в отдел. По данным агентства, ему вменяется административное правонарушение.

Если в предыдущий раз, когда доску закидали краской вечером 1 августа, мемориал гитлеровскому союзнику отмыли уже на следующее утро, то сейчас пока нет никаких признаков приведения доски в первоначальное состояние. Напомним, по данным источника ИА REGNUM, в августе для отмывания доски была привлечена клининговая компания.

Частные охранники на Захарьевской улице

Впервые доску залили краской уже через три дня после ее открытия, 19 июня, после чего «мемориал» союзнику Гитлера надолго укрыли под пленкой. Вновь он был открыт в конце июля.

Добавим также, что 8 сентября истек срок, к которому городские власти должны были предпринять меры по демонтажу незаконно установленной доски. Однако ничего сделано не было. Вместо этого стало известно о создании в комитете по культуре некой «комиссии», которая в неизвестные сроки должна решить, что делать с памятным знаком Маннергейму.

На 14 сентября в Смольнинском районном суде назначены слушания по иску петербуржца, оспаривающего действия или бездействие городских властей, допустивших появление мемориала военному преступнику, участвовавшему в уничтожении мирного населения Ленинграда и оккупированных советских территорий в годы Второй мировой войны. Заявитель подчеркивает, что появление доски умаляет его человеческое достоинство как гражданина России и жителя Санкт-Петербурга.