Киев, 9 сентября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Безвизовый режим Украины и ЕС

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда на Евросоюз

Президент Украины Пётр Порошенко продолжает упорно обещать украинцам безвизовый статус «вот буквально на днях» — за последние 5 лет он достиг в этом немалых успехов: «Уверен в том, что уже осенью мы получим безвизовый режим. Также на днях состоится заседание МВФ, и я уверен, что мы получим очередной транш, который станет опорой для реформ, которые проводят президент, правительство и местные общины. Победа у нас впереди!» — заявил глава украинского государства в Виннице, отмечая с горожанами день города.

Между тем, даже в самом ЕС самой ранней датой называют январь следующего года (что, впрочем, ровно ничего не означает, таких «январей» Украина пережила минимум два): «Дипломаты ЕС ожидают окончательное решение Европарламента и Совета ЕС относительно визовой либерализации для Украины и Грузии в октябре с введением безвизового режима с 1 января 2017 года», — информирует общественность брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Это не его личное мнение, журналист лишь чуть более уверенно пересказал словам комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнеса Хана: «Среди стран-членов существует ожидание того, что обе страны [Грузия и Украина — Ред.] должны получить это [безвизовый режим с ЕС — Ред.]».

Эти ожидания опровергает посол Украины в ЕС Николай Точицкий: «Я еще не видел ни одного (проекта) доклада Совета ЕС, в Совете не было ни одного обсуждения вопроса безвизового режима. От дипломатов стран-членов я такой позиции также не слышал. Уже есть проект доклада в Европарламенте, и там подобной позиции нет». Слова посла сказаны примерно на 10 дней раньше заявления еврокомиссара. Означает ли это, что более позднее заявление одного чиновника автоматически дезавуирует слова другого? Совсем нет, это не тот случай. Еврокомиссар не уточнил, среди каких стран существуют эти ожидания, и сколько их вообще.

Напомним, что Пётр Порошенко кормит украинцев обещаниями, в том числе на тех же самых ожиданиях, которыми, в свою очередь, исправно кормят его. Впрочем в Европе отмечают, что формальные требования, которые были выдвинуты Украине, она выполнила. Об этом на заседании комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел заявила докладчик по украинскому вопросу в Европарламенте депутат Мария Габриэль. «Голосуя за это предложение, Европейский парламент подтвердит принцип, что каждая страна в случае выполнения всех необходимых критериев, может получить либерализацию визового режима», — сказала Габриель, призвав своих коллег утвердить внесение Украины в список стран, с которым и действует безвизовый режим. Ожидается, что голосование состоится в конце сентября-начале октября. Тут следует отметить, что такое заявление — совсем не первое. О выполнении требований в ЕС заявляли ещё в конце прошлого года.

Глава международного центра перспективных исследований Михаил Филипчук в комментарии радио «Голос Столицы» по поводу этой расстановки дат сказал следующее: «Начнём с того, что 2,5 года назад президент страны говорил о том, что у нас безвизовый режим будет в течение первого года его президентства, и безвизовый режим будет в середине 2015 года, до конца 2016 и др. Знаете, это уже превращается немножко такой в плохой стиль… Причем здесь не столько сам вопрос возможности безвизового режима, столько и проблема, что мы говорим одно, а делаем другое, и оставляем впечатление у наших иностранных партнеров, что у нас немножко слова не совпадают с действиями. И это сейчас самая большая проблема.

Даже технически для ЕС принять и ввести решение о переводе Украины из черного в белый шенгенский список займет минимум 2−3 месяца. Скорее не бывает. Предстоит ещё решение Европарламента, Совета министров ЕС. После этого — публикация решения в официальном журнале ЕС и тому подобное. То есть, при идеальном сценарии это два месяца, если не три. Но мы пока очень далеко до идеального сценария».

А вот директор Института политического анализа и международных исследований Сергеей Толстов оценивает предоставление безвизового режима амбивалентно: «Он может ослабить экономику и уменьшить количество квалифицированной рабочей силы, которую можно использовать во внутренней экономике, но с другой стороны — это несколько ослабит социальную напряженность. В странах, где нет работы и плохие внутренние условия, эмиграция всегда снижает уровень социальной напряженности».

Экономика и экспорт

По итогам января-июня 2016 года украинский экспорт в ЕС вырос на 6,7% в сравнении с тем же периодом 2015 года и составил 6,517 млрд долл. Импорт за тот же период — 7,671 млрд долл (+2,8%). Таким образом, за первые полгода торговый баланс Украины с ЕС в минусе на 1,154 млрд долл. При этом доля ЕС во внешнеторговом обороте увеличилась с 32,8 до 39,2% (экспорт) и с 40,9% до 44,3% (импорт).

Любопытно, что рост экспорта довольно относителен. В сравнении с 2013 годом, когда между Украиной и Европейским союзом ещё не действовали соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли, экспорт сократился почти на 22%: за январь-июнь 2013 года Украина продала в ЕС товаров на 8,3 млрд долл, т. е. на 1,8 млрд долл больше. «Из топ-10 экспортных позиций Украины в первой половине 2016 года — 8 представляют сырье либо полуфабрикаты. Отказавшись от российского рынка, правительство ничего не сделало, чтобы его заменить. Наивная надежда на Европу не оправдалась, а попытки найти другие рынки потерпели крах. Фактически, политика нынешних властей завела страну в тупик. Но поскольку страна молчит, видимо, соотечественников это устраивает», — комментирует эти результаты экс-глава Национального банка Украины Сергей Арбузов.

Товарная структура украинского экспорта в ЕС по итогам 6 месяцев 2016 года выглядит так: продукция АПК (40,8%), недрагоценные металлы (23,2%), машины и оборудование (10,4%), минеральные продукты, руда (7,4%), химическая рподукция (4,5%). Эти 5 групп товаров составляют почти 88% от вышеупомянутых 6,5 млрд долл.

Согласен с оценкой экс-главы НБУ и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Да, доля экспорта в ЕС увеличилась с 25% до 40%, но в денежном эквиваленте мы так и не начали больше продавать на территории ЕС. Что самое страшное — наши экспортные потоки на территории ЕС в денежном измерении были резко уменьшены. Одна из основных причин падения, кроме войны и плохого бизнес-климата — это как раз резкое падение по украинскому экспорту», — считает эксперт, оценивая ситуацию в несколько более широкой перспективе, нежели сравнение торговли в текущем и в прошлом годах. В отношении же товарной структуры эксперт заметил следующее: «Специализация страны на дешёвом экспорте в средней долгосрочной перспективе ни к чему не приводит. Поэтому нужны реформы, связанные с улучшением бизнес-климата в стране».

Впрочем, плохо даже не то, что Украина торгует преимущественно сырьём (им торгуют многие), а то, что доля сырья в структуре экспорта растёт год от года. Так, поставки необработанного подсолнечника в ЕС в текущем сезоне (с сентября 2015 по июнь 2016 гг) составили 78,9 тыс тонн. Это на 81% больше, чем за сезон 2014/2015.

В другом же случае Украину просто ставят перед фактом. Ранее сообщалось, что одним из условий ЕС по вмешательству в спор между Украиной и РФ в отношении запрета последней транзита украинских товаров в страны Средней Азии была отмена запрета на экспорт леса-кругляка (введён с начала текущего года). Запрет пока не отменён, что вынуждает Европу ставить это условием к любым просьбам Украины. В частности, по словам замглавы бюджетного комитета Верховной рады Украины Виктора Кривенко на пресс-конференции, теперь это одно из условий получения финансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро. Между тем, по словам депутата, после введения запрета на Украине возникло более 20 деревообрабатывающих предприятий.

Пока что больше поводов для оптимизма имеет как раз Европа. Так, за тот же период, что Украина нарастила поставки в ЕС на 6,7%, Германия увеличила экспорт на Украину на 31%. Об этом украинским журналистам рассказал исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (организация, объединяющая около 200 компаний) Михаэль Хармс. «На Украине процесс экономических реформ приносит первые результаты, экономика снова растет. Решение конфликта на востоке Украины, последовательное продолжение политики реформ и дальнейшее сближение с ЕС создали бы дополнительный стимул», — прокомментировал ситуацию Хармс для «Польского радио».

Экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус отмечает, что до конца года 5 украинских производителей молочной продукции получат разрешение экспортировать свои товары на рынки ЕС. Как сообщалось ранее, главная проблема, которая препятствует выходу Украины на европейский рынок — содержание антибиотиков в украинском молоке.

Политолог-международник Николай Кучухидзе в эфире радио «Голос Столицы» призывает не слишком надеяться на переговоры о расширении квот, которые ведутся сейчас украинским правительством с ЕС: «Нужно понимать из опыта уже 2014−2015 годов, что 1,5 года, до 1 января 2016 года, уже действовал преференциальный режим для украинских продуктов, для их доступа на рынок ЕС. И показатели очень плачевные. Минус 30% падение экспорта Украины в ЕС. То есть, просто наличие этих торговых преференций без реформирования экономики, без поднятия промышленности, без создания нужного бизнес-климата внутри Украины, оно ни к чему не приведет».

Гранты, программы, целевое финансирование

Городские власти Мариуполя (главный город «украинского» Донбасса) на грант Евросоюза приобрели для города 4 новых троллейбуса. Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк информирует о том, что Польша, в рамках технической помощи, передаст Украине 4 габаритно-весовых комплекса (используются для предупреждения движения перегруженных автомобилей по автодорогам). Напомним, Украина заявила о намерении закупить более сотни таких комплексов. Поставки ожидаются не ранее весны следующего года.

В Минэкономразвития напоминают, что на Украине ещё с начала года действует программа EU4Business, участником которой могут стать представители малого бизнеса. Общий бюджет программы 40 млн евро, из которых 12 млн предусмотрены на прямое финансирование, а 28 — на информационную поддержку и тренинги. Партнёром программы выступает ЕБРР, а всего подобных инициатив насчитывается ещё как минимум две. Одна из них — для экспортёров (общий бюджет 70 млн евро), вторая — для женщин предпринимателей (общий бюджет 47,8 млн евро).

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в интервью изданию «Зеркало недели» заявил, что ЕС, ООН и Всемирный банк готовы предоставить Украине более 1,5 млрд долл в рамках программы восстановления Донбасса. Кроме Донецкой и Луганской областей (вернее, тех территорий этих областей, которые контролируются Украиной) финансирование в рамках этой программы получат Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области — т. е. те регионы, в которых осело большинство временно перемещённых лиц.

Еврокомиссар Гюнтер Эттингер заявил, что Украина будет включена в единую европейскую цифровую инфраструктуру. Её создание предусматривает финансирование в размере до 700 млрд евро, которые будут вложены не только в ЕС, но и в Швейцарию, Западные Балканы и Украину. Европа идёт на такие инвестиции из-за необходимости конкурировать со странами АТР. и Северной Америки. Программа предусматривает развитие оптоволоконных сетей и создание сети сотовой связи 5G.

Разное

Саммит Украина-ЕС, который должен был пройти ещё этой весной (и был перенесен на конец лета) перенесли снова. В этот раз — на октябрь-ноябрь. В этот раз дата связана с голосованием по предоставлению (или очередному откладыванию) безвизового режима с Украиной.

Координатор Госдепартамента США по вопросам санкций Дэниэл Фрид во время интервью «Голосу Америки» заявил, что Украине потребуется не менее 25 лет для того, чтобы стать европейской страной: «Я думаю, что через 25 лет Украина абсолютно спокойно может стать полностью европейской страной. Возможно, не в составе Европейского Союза, однако близкой к этому. Страной, которая в определенной степени успешная, суверенная, свободная. С Крымом или без — я не знаю». Таким образом, по мнению Фрида, Украине стоит готовится примерно к тому же статусу, который сегодня имеют не входящие в ЕС Балканские государства Европы.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров уточняет, что на слова Фрида стоит обращать внимание. Дело в том, что он работает на своём посту уже более 20 лет: «Он занимался Украиной при двух сроках Клинтона, при двух сроках Буша-младшего, и вот уже почти 8 лет при Обаме, т. е. все годы независимости Украины, нас курировал Дэниэл Фрид. И всегда, когда президенты США, госсекретари что-то говорили об Украине, я всегда слышал слова и логику Дэниэла Фрида».

Пресс-секретарь Управления по делам иностранцев в Варшаве Якуб Дудзяк в эфире Польского радио заявил, что за 6 месяцев 2016 года Польша выдала для 700 тыс. украинцев разрешение на работу. Кроме того, с начала сентября Польша значительно упростила получение «карты поляка» (документ, дающий право на проживание и работу в Польше).

«Польша остается топовым направлением среди заробитчан. Туда постоянно есть спрос. Что неудивительно — даже при заработке от 10 до 15 злотых в час, в месяц, за восьмичасовой рабочий день можно заработать от 11 до 16 тысяч грн. Как правило, украинцы работают и по 10, и по 12 часов; работодатель часто оплачивает жилье. А средний доход на Западной Украине (откуда чаще всего и едут в Польшу) — от четырех до пяти тысяч гривен», — объясняет ситуацию контент-эксперт портала «Работа.ua» Татьяна Пашкина в комментарии для портала «Страна.ua». Что же касается мотивации (речь идёт о достаточно серьёзных миграционных потоках, и ведь это только легальная миграция), то и здесь всё просто. Украинцы едут не отбирать работу у местных, а занимают места, на которые сами поляки либо не хотят идти работать, либо на них некому работать: Граждане Польши сами массово выезжают на заработки в Германию, Великобританию и прочие страны Европы. В первую очередь поэтому Польша и выступает одним из самых активных лоббистов Украины перед евробюрократами.

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