Симферополь, 9 сентября, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, чтобы лично проинспектировать действия штабов и войск в ходе ключевого этапа учений «Кавказ-2016», сообщает 9 сентября пресс-служба военного ведомства.

mil.ru Учения «Кавказ-2016»

В предстоящем этапе примут участие все виды и рода войск, привлеченные в рамках стратегического командно-штабного учения. Этап пройдет на полигоне Опук, межвидовая группировка войск отработает действия, необходимые для отражения нападения условного противника.

Напомним, учения «Кавказ-2016» проходят на территории Южного военного округа с 5 по 10 сентября. В мероприятии задействованы органы военного управления и войска ЮВО, часть сил ЦФО и ЗФО, Северного флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, а также корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии.