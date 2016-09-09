Красноярск, 9 сентября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. В Красноярске прошел круглый стол «Рекреационный каркас как основной элемент формирования экологической среды мегаполисов» с участием президента Союза архитекторов России Андрея Бокова. В мероприятии приняли участие глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель краевого Законодательного собрания Александр Усс, руководитель управления архитектуры администрации города Андрей Макаров, архитекторы, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, эксперты в области градостроительства.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Круглый стол «Рекреационный каркас как основной элемент формирования экологической среды мегаполисов» прошел в Красноярске

Работа по содержанию существующих зеленых уголков и формированию «рекреационного каркаса» ведется в Красноярске не первый год, отметил в начале своего выступления глава города. Старт этому направлению работы дал проект «Миллионному городу — миллион деревьев». За это время в Красноярске было высажено более 100 тысяч деревьев и кустарников, отремонтировано почти 180 тыс. кв. м газонов.

«Проект «Миллионному городу — миллион деревьев», конкурс «Самый благоустроенный район» — это примеры того, как меняются устремления общества. Эти проекты, провозглашенные муниципалитетом, сегодня переросли в народные движения, в инициативы людей, которые хотят преобразить свой двор, палисадник, территорию офиса, свой подъезд или балкон. С моей точки зрения, эти два проекта иллюстрируют стремления общества жить в комфортной среде. Люди, в большинстве своем, не являются специалистами в архитектуре и благоустройстве, но они готовы своими руками создавать вокруг себя экологичную, ухоженную среду», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Круглый стол «Рекреационный каркас как основной элемент формирования экологической среды мегаполисов» прошел в Красноярске

В процессе формирования «зеленого каркаса» Красноярска особое внимание уделяется созданию общественных пространств. Начиная с 2012 года в городе благоустроено около 124 скверов, парков, уголков отдыха, в том числе реконструирован парк имени 1 мая в Ленинском районе, завершены работы по формированию контура парка имени 400-летия Красноярска, на условиях муниципально-частного партнерства открыт первый частный парк «Сады Мечты».

Понимая, что решения, касающиеся формирования зеленого каркаса города должны быть зафиксированы документально, муниципалитетом совместно с горожанами, представителями депутатского корпуса в 2015 году было принято решение о закреплении рекреационных зон на карте Красноярска. Новый Генеральный план города предусматривает вынос ряда предприятий с прибрежных территорий и их высвобождение под рекреационно-общественные и жилые территории, а также определяет новые места для организации массового отдыха. Особое внимание в нем уделено доступности общественных пространств. Например, генпланом предусмотрено в перспективе строительство пешеходного моста от парка 400-летия Красноярска до острова Татышев, а также восстановление переправы между островом и микрорайоном Зеленая Роща. Таким образом, вместе с Вантовым мостом создается единая пешеходная зона, соединяющая три различных участка Красноярска.

В ходе обсуждения архитекторы продемонстрировали свои проекты и эскизы, которые в разной степени направлены на решение задач по формированию рекреационного каркаса и призваны стать его знаковыми элементами. И это не только обустройство парков и скверов. Так, в одном из проектов предусмотрен вынос Нефтебазы за черту города, а на ее месте — строительство жилого микрорайона с большим количеством зеленых насаждений. Другой представленный проект был посвящен модернизации парка флоры и фауны «Роев ручей». В нем предусматривается строительство надземного перехода через ул. Свердловскую, обустройство автостоянки и инфраструктуры, которая позволит уменьшить нагрузку на расположенную рядом магистраль и при этом создать комфортные условия для нахождения в самом зоопарке.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо создать схему охраны природы города, а для этого нужно вносить изменения в муниципальные и региональные нормативные акты и законы, а также комплексно подходить к решению экологических и архитектурных проблем города. Ведь формирование рекреационного, «зеленого» каркаса — это основа улучшения экологической ситуации в городе в целом и, в том числе, создания комфортных условий для проживания горожан.

«Мы имеем возможность реализовать модельные проекты жилищной застройки, демонстрируя, какими должны быть современные и комфортные жилые кварталы, в том числе и для частных застройщиков. На процесс формирования «зеленого каркаса» влияет и законодательная база. Я хочу сказать спасибо Эдхаму Шукриевичу за стимул, который дается законодателям в плане пересмотра мер ответственности за нанесение вреда зеленым насаждениям, газонам», — отметил Александр Усс.

Одновременно с созданием нормативно-правовой базы необходимо менять сознание самих горожан, подчеркнул президент Союза архитекторов России Андрей Боков.

«Сегодня уже очевидно, что меняется сознание общества и приоритеты, которыми руководствуется власть и бизнес-сообщество. Мы живем в мире, который определяется тем, что было придумано 60−50 лет назад, но именно в Красноярске градостроительная политика трансформируется с учетом мнения общества. Я не видел ни одного города в России, где как в Красноярске эмоциональный центр находится за пределами застроенных пространств. Я говорю о великих Столбах, об удивительном Енисее. Меня это поразило, это невероятная ценность сознания красноярцев. И эта ценность лежит в основе деятельности в области градостроительной политики, — подвел итог президент Союза архитекторов России. — Поверьте, Красноярск в вопросе озеленения и благоустройства выглядит на фоне многих сибирских городов весьма и весьма благополучно. Считаю, что сегодняшнее обсуждение внесет весомый вклад не только в судьбу города Красноярска и региона, но и станет заметным явлением во всем российском пространстве. Надеюсь, что Красноярск станет тем местом, откуда уже реализованные позитивные практики начнут распространяться и по стране в целом».

Президент Союза архитекторов России также подчеркнул, что Красноярск может стать лидером процесса обновления всего российского пространства, для этого у него есть все основания.