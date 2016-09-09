Ученые раскрыли причины ожирения подростков
Лондон, 9 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В период полового созревания организму подростков требуется меньше калорий в состоянии покоя, однако их аппетит при этом остается прежним. Зачастую это приводит к резкому набору веса, к такому выводу пришли британские специалисты, наблюдавшие за состоянием здоровья 279 детей. Результаты исследования опубликованы изданием International Journal of Diabetes.
По словам Терри Уилкина из Эксетерского университета, на сегодняшний день одним из самых опасных заболеваний является детское ожирение и его следствие — диабет. На протяжении 12 лет Уилкин и его коллеги изучали образ жизни юных жителей Плимута.
Выяснилось, что в возрасте 10−15 лет организму нужно на 500 калорий меньше, чтобы поддерживать жизнедеятельность, находясь в состоянии покоя. Это равносильно лишнему съеденному гамбургеру. Так как питаются подростки также, как раньше, их вес начинает резко расти. Однако к 16−18 годам энергопотребление организам вновь возрастает, и подросток сбрасывает вес. Результаты исследования, считают ученые, помогут в дальнейшей борьбе с опасными заболеваниями.