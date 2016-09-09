Лондон, 9 сентября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. В период полового созревания организму подростков требуется меньше калорий в состоянии покоя, однако их аппетит при этом остается прежним. Зачастую это приводит к резкому набору веса, к такому выводу пришли британские специалисты, наблюдавшие за состоянием здоровья 279 детей. Результаты исследования опубликованы изданием International Journal of Diabetes.

Ben_Kerckx Гамбургер

По словам Терри Уилкина из Эксетерского университета, на сегодняшний день одним из самых опасных заболеваний является детское ожирение и его следствие — диабет. На протяжении 12 лет Уилкин и его коллеги изучали образ жизни юных жителей Плимута.

Выяснилось, что в возрасте 10−15 лет организму нужно на 500 калорий меньше, чтобы поддерживать жизнедеятельность, находясь в состоянии покоя. Это равносильно лишнему съеденному гамбургеру. Так как питаются подростки также, как раньше, их вес начинает резко расти. Однако к 16−18 годам энергопотребление организам вновь возрастает, и подросток сбрасывает вес. Результаты исследования, считают ученые, помогут в дальнейшей борьбе с опасными заболеваниями.