Москва, 9 сентября, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Цены на нефть снова оказались в центре внимания рынка. Баррель Brent 8 сентября взлетел к отметке 50 долларов, откуда затем скорректировался в район 49,50. Вопреки сложившейся на рынке традиции, динамика была спровоцирована не очередным заявлением нефтяных экспортеров, а данными по запасам в США, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Управление энергетической информацией Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 14,5 млн баррелей, хотя ожидался умеренный рост на 0,22 млн. Рынок воспринял показатель как сигнал скорой стабилизации спроса и предложения на рынке. При этом важно понимать, что динамика могла быть единоразовым явлением», — пояснил Салас.

«Данная динамика котировок черного золота носит временный характер, и фундаментальных поводов для возврата котировок Brent к 50 долларам сейчас нет. Появиться они могут не раньше конца сентября, и только в том случае, если нефтяные экспортеры договорятся о заморозке объемов добычи», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, стоимость нефти перешла к коррекционному снижению после значительного роста днем ранее, вызванного данными от министерства энергетики США о крупнейшем с начала 1999 года недельном падении запасов нефти в стране. Так, по состоянию на 07.50 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,94% — до $49,52 за баррель. Цена yа нефть марки WTI опускалась на 0,82% — до $47,23.