Москва, 9 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором просят сделать подарок ко Дню города и ликвидировать Московскую автодорожную инспекцию, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Парламентарии обратили внимание на то, что прокуратурой выявлено, что только за 2014 г. в МАДИ выписано с нарушениями 600 тыс. штрафных постановлений на сумму 1,8 млрд рублей, а ГКУ «АМПП» в нарушение законодательства вынесено 368 тыс. постановлений на сумму около 920 млн рублей.

Накануне Дня города «для создания истинно праздничного настроения у жителей» депутаты ЛДПР предлагают Собянину ликвидировать МАДИ и передать полномочия и ресурсы Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве». По их мнению, это был бы уникальный и незабываемый подарок для москвичей.