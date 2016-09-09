Киев, 9 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Поставки газа из Польши на Украину приостановлены из-за аварии на магистральном газопроводе: произошла разгерметизация, сообщает оператор украинской газотранспортной системы компания «Укртрансгаз».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Разгерметизация магистрального газопровода диаметром 800 мм произошла в Львовской области около 06:00 по местному времени. В настоящее время проводятся ремонтные работы, импорт газа временно приостановлен. Пострадавших нет.

Напомним, с ноября 2015 года Киев прекратил покупку газа у России и переключился на закупки в странах ЕС. В ноябре 2016 года Стокгольмский арбитраж начнет рассматривать газовый спор госкомпаний Украины и Российской Федерации.

Поставки газа из Польши были возобновлены 16 июля. Кроме того, Польша готова вместе с Украиной построить совместный интерконнектор, польско-украинский газопровод, который существенно расширит возможности Киева закупать газ у стран Евросоюза.