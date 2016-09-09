Пхеньян, 9 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. На территории Корейского полуострова зафиксировано сейсмособытие магнитудой от 4,8 до 5,3 баллов, об этом 9 сентября сообщила Геологическая служба США (USGS).

awaytravel.ru Горы Кымгансан, Северная Корея

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в районе ядерного полигона Пангири около 9:30 по местному времени (3:30 мск). Его эпицентр находился у самой поверхности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Японии пришло к выводу, что сейсмособытие является последствием проведенного КНДР ядерного испытания. Глава Южной Кореи Пак Кын Хе также сообщила о проведении Пхеньяном ядерного испытания. По оценкам специалистов, мощность ядерного заряда достигала 10 килотонн.

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