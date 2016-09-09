Оренбург, 9 сентября, 2016, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбурге второй день Международного молодежного образовательного форума «Евразия», 8 сентября, завершился зрелищным мероприятием под названием Музыкальный бульвар. На улице Советской свое искусство демонстрировали театральные коллективы, профессиональные инструментальные и вокальные ансамбли, художники, самодеятельные музыканты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

orenburg-gov.ru На Музыкальном бульваре в Оренбурге

В движение Музыкальный бульвар пришел в 20:00 местного времени (18:00 мск) и завершился в в 22:30 большим хороводом под музыку знаменитой «Калинки» и запуском в небо светящихся шаров.

Так, возле кукольного театра развернулся импровизированный фотосалон, были организованы мастер-классы по изготовлению кукол и работе с куклами. Возле драмтеатра горожан и гостей встречали ожившие персонажи спектаклей. В сквере им. В. И. Ленина устроили площадь мастеров декоративно-прикладного творчества, выставку изделий казачьей тематики, а также казачий курень с демонстрацией джигитовки шашкой. Возле областной библиотеки им. Н.К. Крупской развернулся «Библиоград» с выставкой книжных памятников, мастер-классами игры на ложках, балалайке. Также на главной городской улице звучала музыка разных направлений.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг отметил, что культура, традиции, обычаи — бесценное наследие народов и национальностей, населяющих Оренбуржье на протяжении трех столетий.

«Мы делились этим во время церемонии открытия форума «Евразия». Мы делимся этим сегодня. Мы готовы делиться и впредь, ведь сердце Евразии не перестанет биться никогда! А значит, мы будем и дальше удивлять наших гостей, наших друзей — всех, кто открыт к дружбе, диалогу и сотрудничеству!» — подчеркнул глава региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов поблагодарил Оренбургскую область за отличную организацию различных программ форума, в том числе творческие коллективы, которые представили свое мастерство на Музыкальном бульваре.

«Несмотря на пасмурную погоду, я надеюсь, что все участники форума увезут в сердце частицу тепла, которое они почувствовали, находясь здесь, на гостеприимной оренбургской земле», — сказал руководитель Росмолодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге 7−11 сентября проходит первый Международный молодежный форум «Евразия». Он собрал порядка 800 участников из 70 стран.