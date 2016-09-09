Волгоград, 9 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Жилищно-коммунальное хозяйство Волгограда готовится к новому отопительному сезону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 9 сентября, на сегодня промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления выполнена в 4361 многоквартирном доме, что составляет 85% от городского жилого фонда. Подписано 2222 акта готовности систем отопления домов к работе в осенне-зимний период.

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Процент готовности к зиме социальных учреждений приближается к 100%. Так, отопительные системы уже подготовлены в 509 учебных заведениях и 158 медицинских учреждениях.

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Жильцы почти полусотни многоэтажек Волгограда переплачивали за тепло

Также к предстоящим холодам готовы 101 муниципальная котельная, 254 тепловых пункта и 35 насосных станций. Продолжается подготовка к зиме ведомственных котельных и замена ветхих теплосетей. В целом к отопительному сезону подготовлены 710,5 км из 948,5 километров городских тепловых сетей. В целом процент готовности к зиме объектов коммунальной инфраструктуры составляет более 75%.

К работе в осенне-зимний период готовы и более 70% водопроводных сооружений, включая насосные станции, водозаборы и станции водоочистки. На объектах водопроводно-канализационного хозяйства заменено 17,3 из 21,4 километра ветхих водопроводных сетей.

Капитально отремонтированы 380 трансформаторных подстанций, на текущий момент к встрече зимы готовы 82% от общего количества подстанций. Заменено 20,2 км из запланированных 25,7 километров ветхих электрических сетей, что составляет порядка 80%. В целом к работе подготовлено 3562,6 км из 4533,3 километров электрических сетей.

Добавим, что в целом по Волгоградской области к подаче тепла в осенне-зимний период подготовлены 260 котельных из 434. Необходимые профилактические мероприятия проведены почти на 60% тепловых сетей, на 52% водопроводных и 54% электрических сетей. Жилищный фонд готов к холодам почти на 59%. Перед муниципальными образованиями поставлена задача — завершить профилактическую работу до начала октября. Самым подготовленным к зиме на сегодня муниципалитетом в области является город Михайловка. Здесь процент готовности превышает 90%.