Владикавказ, 9 сентября, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Как школы Северной Осетии подготовились к новому учебному году? Остались ли нерешенными вопросы, которые могут негативно сказаться на учебном процессе? Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки РСО-Алания Зита Салбиева.

пресс-служба Минобрнауки РСО-Алания Временно исполняющая обязанности министра образования и науки РСО-Алания Зита Салбиева

Все школы республики открылись первого сентября. Есть вопросы, которые пока до конца не решены, но отрицательно они не могут повлиять на учебу. По указанию временно исполняющего обязанности главы Вячеслава Битарова мы провели инвентаризацию учебных заведений и выяснили, в чем конкретно нуждаются сегодня школы. К сожалению, более 70% общеобразовательных учреждений нуждаются в постоянном уходе, они были построены в 60−70 годы, а некоторые еще раньше, следовательно, требуют значительных материальных затрат для того, чтобы дети в них учились. С 80-х годов школы у нас не строились. Однако, несмотря на нынешнее непростое время, в прошлом и в текущем году в городе Владикавказе и сельских районах республики сданы в эксплуатацию четыре новые школы, построенные за счет федерального и регионального бюджетов. Мы будем активно участвовать в общероссийских программах по созданию новых общеобразовательных учреждений.

ИА REGNUM : Не секрет, что еще недавно многие жители республики были вынуждены самостоятельно приобретать своим детям учебники. Скажите, решена ли проблема с бесплатным обеспечением школьников книгами?

Отмечу, что в январе-марте 2016 года министерством была проведена полная инвентаризация школьных библиотек. В ходе этой работы выяснили, что у нас более миллиона учебников. На 92% проблема с нехваткой книг решена. Можно посетить школы, поговорить с родителями детей и в этом убедиться. Что касается оставшихся процентов, то здесь всегда будут вопросы. Дело в том, что учащихся становится больше. Если мы выпустили в 2016 году 4300 одиннадцатиклассников, то за парты сели 9300 первоклассников. Разумеется, это способствует нехватке учебников. Кроме того, имеется и более серьезная проблема, которая связана с тем, что Министерством образования России регулярно пересматривается утвержденный перечень учебников. За последнее время большое количество книг было исключено из этого списка. В результате они выводятся из школьной программы. Следует учитывать и сроки эксплуатации учебников. Все эти причины и создают трудности с обеспечением школьников учебными пособиями. Власти республики самым серьезным образом относятся к этом вопросу. В минувшем году на бесплатные книги было выделено 35 млн рублей, в текущем более 50 млн рублей. До конца сентября получим все заказанные учебники и раздадим по школам.

ИА REGNUM : В Северной Осетии достаточно профтехучилищ, техникумов и колледжей, но руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий постоянно говорят о дефиците квалифицированных рабочих и нехватке специалистов среднего звена. Возможно, ли подготовить в необходимом количестве рабочие кадры?

В системе профессионального образования республики насчитывается 10 тысяч учащихся. Мы готовим специалистов по 50 специальностям, которые востребованы в различных сферах производственной деятельности. Среди них бульдозеристы, автомеханики, экскаваторщики, электрики, столяры токари, механизаторы. Можно и дальше перечислять профессии, которые у нас получают не только жители Северной Осетии, но и представители соседних республик. Что касается нехватки рабочих рук на предприятиях, проблема существует, и мы об этом знаем. Да, ребята не спешат пополнять ряды заводских рабочих. Работодатели предлагают небольшие зарплаты, вот и не идут к ним наши выпускники. Они уходят в армию, а после срочной службы большинство их них становятся контрактниками. Одними красивыми словами, патриотическими лозунгами невозможно уже привлечь молодого человека на низкооплачиваемую работу. Необходимо его заинтересовать рублем, чтобы мог содержать не только себя, а в будущем и свою семью Могу ответственно сказать, что мы готовим специалистов на достаточно высоком уровне.

ИА REGNUM : На августовском совещании работников образования было сказано, что в республике не решена проблема с обеспечением детей от трех до семи лет местами в детских дошкольных учреждениях. Будет ли продолжена работа по созданию новых групп, чтобы выполнить указ президента России о ликвидации очередности в детские сады?

К сожалению, в 2015 году завершена федеральная программа модернизации дошкольных образовательных учреждений. Она, безусловно, помогла решить многие вопросы в системе дошкольного образования. В нашей республике не удалось полностью реализовать программу по различным причинам. Отрадно отметить, что у нас повышается рождаемость, но это с другой стороны способствует росту очередности в детские сады. В 90-е годы многие детские сады были закрыты, теперь их количество нелегко восстановить. В настоящее время очередь в детские сады сохраняется только в Моздокском, Правобережном районах и в городе Владикавказе. Необходимо еще создать дополнительно более 2000 мест в муниципальных образованиях и в столице республики. Своими силами не сможем решить проблему. Мы будем и дальше участвовать в федеральных программах, делать все, для того чтобы дети посещали детские сады, а их родители могли работать.