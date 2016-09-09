Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс уступила первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) немке Ангелике Кербер после того, как не смогла выйти в финал Открытого чемпионата США.

sport.cz Серена Уильямс

В полуфинале Уильямс уступила со счетом 2:6, 6:7 (5:7) чешской теннисистке Каролине Плишковой. Первой ракеткой мира Серена Уильямс была 186 недель.

В финале US Open в Нью-Йорке Плишкова встретится с Кербер, которая в полуфинале обыграла Каролин Возняцки из Дании со счетом 6:4, 6:3.