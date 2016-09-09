Омск, 9 сентября, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Омске в августе 2016 года зарегистрировано повышение цен на сливочное и подсолнечное масло (на 0,8% и 2,7% соответственно), пшеничную муку (на 2,0%), свинину (на 1,3%), чай черный байховый (на 1,3%), говядину (на 1,0%), кур (на 0,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (на 0,1−0,5%), крупы (на 0,1−0,5%). Об этом ИА REGNUM сообщили в Омскстате.

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В то же время за этот период зарегистрировано снижение цен на 12 социально значимых продовольственных товаров из 25. По данным статистиков, существенно подешевела плодовоовощная продукция: картофель (на 53,0%), белокочанная свежая капуста (на 41,6%), морковь (на 28,0%), репчатый лук (на 14,8%), яблоки (на 6,3%). Также снизились цены на мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко, куриные яйца, сахар, соль, вермишель (в пределах от 0,1 до 1,8%). Цены на баранину остались на уровне предыдущего месяца.

«Уровень цен в городе Омске на многие социально значимые продовольственные товары первой необходимости является одним из самых низких среди территориальных центров Сибирского федерального округа», — говорится в сообщении омских статистиков.

Добавим, в Омске в августе текущего года килограмм сливочного масла в среднем можно было приобрести за 334,30 руб. Килограмм сахара обходился в 56,49 руб.; муки — в 27,40 руб.; картофеля — в 13,29 руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске в июле существенно подорожал картофель — на 37,5%. Килограмм картофеля можно было купить за 32 рубля. В то же время за июль в областном центре было зафиксировано снижение цен по 22 видам продуктов питания из 40, включенных в мониторинг, проводимый мэрией города.