Сеул, 9 сентября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание после того, как в Северной Корее состоялись очередные ядерные испытания, сообщают 9 сентября «Известия».

United Nations Headquarters Зал заседаний Совбеза ООН

О готовящемся заседании рассказал источник в южнокорейских дипломатических кругах. Ранее агентство Ренхап сообщило о том, что в ООН поступило обращение от Южной Кореи, Японии и США с просьбой о проведении заседания.

«Южная Корея, США и Япония направили совместный запрос на проведение заседания СБ ООН», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября на территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Позже глава Южной Кореи Пак Кын Хе и генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении КНДР ядерных испытаний.

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