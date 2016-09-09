Москва, 9 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Стоимость квартиры в историческом доме, где раньше жил легендарный ювелир Фаберже, превышает 1 млрд рублей. Об этом, как передает РИА Новости — Недвижимость, говорится в пресс-релизе ЦИАН.

kalinka-realty.ru ЖК Пречистенка 13

«После проведенной реконструкции «Пречистенка, 13» стал самым дорогим элитным домом на первичном рынке — стоимость квартир здесь достигает отметки в 1,05 млрд руб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти финансовые средства клиент может купить трехэтажную резиденцию площадью 540 кв. м.

Пентхаус площадью 481,2 кв. м. в жилом комплекс Knightsbridge Private park можно приобрести за 966,78 млн рублей, а в клубном проекте «Кленовый DOM» на «Золотой миле» пентхаус площадью 465 кв. м. — за 758,8 млн рублей.