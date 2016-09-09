Якутск, 9 сентября, 2016, 09:08 — ИА Регнум. На российский прожиточный минимум невозможно жить, и повышать его нужно не на 180 рублей, а как минимум в 3 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров.

Питер Бальтен . Представление фарса

«Ни о какой нормальной социальной политике не может быть и речи. Стыдно за страну. Это цинизм на государственном уровне», — прокомментировал Петров столь незначительное повышение прожиточного минимума.

Общественник отметил, что в частности сумма, определённая на продуктовую корзину, недостаточна: «Даже у заключённых по некоторым позициям — рыба, масло и так далее — по нормативам больше, и даже у узников российских концлагерей они были чуть выше».

«Вся социальная политика России — это фарс, — считает Петров. — К примеру, в прожиточный минимум в Европе и Америке входит не только хлеб, картошка, мука — а мячики для пинг-понга, расходы на корм для кошек и собак, проезд на такси, оплата интернета. Социальные выплаты и пособия настолько высокие, что можно на них жить».

Читайте также: «Дальнейший рост цен в России неизбежен»

Общественник напомнил, что в прожиточный минимум помимо продуктовой корзины включены непродовольственные товары, а также коммунальные услуги и обязательные платежи. «Что касается нормативов непродовольственных товаров, то сейчас от этой системы определения суммы ушли, но раньше было так: один стол на 25 лет, кастрюля — на 8 лет, три одеяла — на 21 год, две пары носков на 1 год, костюм на 4 года, куртка — на 7 лет, юбка — на 2,5 года. Это понятно, что в конце концов это издевательство. Но говорят о том, что это носит ориентировочный характер», — пояснил руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение».

Он считает, что в России в 3 раза занижены минимальные социальные стандарты: «Прожиточный минимум должен быть не 15, а 45 тысяч. С другой стороны, у нас завышается средняя заработная плата для статистической отчётности. По Якутии данные — 52 тысячи рублей. При этом, на самом деле зарплата бюджетника из общей массы в среднем составляет 15−20 тысяч рублей».

Степан Петров обратил внимание на то, что столь высокая средняя зарплата формируется из-за высоких доходов олигархов, сотрудников правоохранительных органов, руководителей естественных монополий, работников «Роснефи», «Газпрома» и так далее.

Что касается разницы между прожиточным минимумом и минимальным размером оплаты труда (МРОТ), то в Якутии она составляет почти 2 раза. «При этом в трудовом кодексе написано, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума и указано, что должно быть предусмотрено постепенное увеличение его до прожиточного минимума, но исходя из бюджетных возможностей. Из России подавали иски в Европейский суд, и там сказали, что да, есть нарушение норм международного права, но национальным законом это регулируется, если бюджетных возможностей нет», — отметил руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение».

Читайте также: Прожиточный минимум — бюрократический механизм или нарушение прав человека?

Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов надеется, что изменить ситуацию и довести размер МРОТ до величины прожиточного минимума сможет новый состав депутатов Госдумы РФ и правительства РФ. «Повышение прожиточного минимума незначительное и, вероятно, не столь ощутимое на первый взгляд, но для социально незащищённых слоёв населения и такая прибавка, наверное, будет не лишней, — полагает эксперт. — С другой стороны, существенный разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом увеличится на эти 180 рублей. И чтобы они сравнялись в будущем при сохраняющейся кризисной ситуации в экономике нужны кардинальные меры, которые, вероятно, будут приняты после выборов в Государственную думу и формирования нового правительства Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, прожиточный минимум за II квартал в 2016 году повышен постановлением главы правительства РФ Дмитрием Медведевым до 9 956 рублей на душу населения. Его увеличение составило 180 рублей. МРОТ при этом составляет 7,5 тысяч рублей, довести его до уровня прожиточного минимума в России надеются к 2020 году.