Москва, 9 сентября, 2016, 08:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров, состоявшихся по инициативе турецкой стороны, обсудили ситуацию в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

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Лидеры двух стран договорились «продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию». По данным агентства Reuters, Путин и Эрдоган согласились с необходимостью активизировать меры для прекращения огня в городе Алеппо (Сирия) во время праздника Курбан-байрам (он начинается 12 сентября).

Также главы государств отметили важность полного очищения приграничных районов Сирии от «террористических организаций», в том числе группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Напомним, Турция перешла к открытой интервенции в Сирию. Турецкая армия оккупировала сирийскую территорию в районе города Джараблус на севере страны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.