Оренбург, 9 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор организатору фирмы, занимающейся выводом российского капитала за рубеж. Житель города Чехова Московской области признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенном в особо крупном размере с использованием заведомо подложного документа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 9 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в 2012 — 2013 годах мужчина использовал преступную схему для вывода крупных денежных средств за границу. В одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков от имени специально созданного ООО «Коммершел Групп» фигурант уголовного дела приобрел валюту на сумму около 67 млн долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло свыше 2 млрд рублей. Изготовив фальшивые документы, перевел деньги на счет нерезидента Российской Федерации в Великобритании и Северной Ирландии якобы за поставку строительных материалов. Однако ни товар, ни финансовые средства в Россию не поступили.

В ходе следствия, мужчина полностью признал свою вину. Суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке судопроизводства и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 900 тыс. рублей.

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