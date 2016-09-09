Пекин, 9 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Национальное статистическое бюро КНР опубликовало отчет, согласно которому в августе индекс потребительских цен — главный показатель уровня инфляции в КНР — составил 1,3%, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

baike.m.sogou.com Юань

Таким образом, уже пятый месяц подряд индекс потребительских цен продолжает снижаться с отметки в 2,3%, зарегистрированной в апреле 2016 г. Тогда уровень инфляции достиг самого высокого уровня с июля 2014 г., пишет «Синьхуа».

Уровень цен снизился на 0,1% по сравнению с июлем 2016 г. Снижение цен на продукты питания вызвало замедление темпов роста инфляции. Стоимость свинины снизились на 16,1%.

Опубликованная статистика в очередной раз подтверждает, что китайским властям удается удержать инфляцию в пределах 3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, индекс потребительских цен (индекс CPI) является ключевым показателем уровня инфляции в государстве. В апреле этого года в Китае был зафиксирован показатель индекса CPI на уровне 2,3%. Начиная с апреля, уровень инфляции в КНР начал постепенно снижаться.