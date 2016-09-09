Вашингтон, 9 сентября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Американские нейробиологи и их шотландские коллеги утверждают, что новые впечатления положительно влияют на память, даже если между ними и объектом запоминания нет никакой связи. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Nature.

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Специалисты из Университета Эдинбурга и Техасского университета поставили опыты на мышах, которым предстояло найти в песке спрятанные пищевые гранулы. Места расположения гранул менялись ежедневно. Выяснилось, что если в течение получаса до начала поисков животные получали новый опыт (например, осваивали новую для себя территорию), то им успешнее удавалось находить пищу.

По мнению ученых, из-за нового опыта в области мозга под названием «голубое пятно» происходит высвобождение вещества дофамина. Выброс дофамина приводит к более сильному закреплению впечатлений в другой области мозга. Открытие может быть использовано при разработке методик обучения, а также поможет разобраться в механизме нарушения памяти, сопровождающем некоторые недуги.