Москва, 9 сентября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. По итогам торгов 8 сентября нефть сорта Brent подорожала на 2%, до $49,68. Резкий рост котировок последовал после публикации отчёта Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На минувшей неделе запасы нефти в США неожиданно для всех сократились на 14,51 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 30 тыс, до 8,458 млн баррелей, запасы бензина — на 4,21 млн баррелей.

На новостях нефтяные котировки вернулись к отметке $50 за баррель. После позитивной статистики по запасам нефти, покупателям сейчас ничего не мешает поднять цены до максимума 51,19 от 18 августа.

Учитывая, что сегодня последний торговый день недели, то новое наступление они начнут на следующей неделе в первой половине дня. Сегодня, 9 сентября, возможен скачок к $50,30 с последующим снижением в район $49.