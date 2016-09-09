Москва, 9 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Российская валюта за последние пять торговых сессий подорожала на 3% к доллару, и на 2,5% к евро. Подорожание национальной валюты было обусловлено повышением цен на нефть марки Brent на 9,5%, до $49,68 и общим ослаблением американского доллара на рынке форекс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Нефть дорожает на фоне сокращения её запасов в США, а также ожиданиях, что на встрече в Алжире нефтепроизводители договорятся по заморозке добычи. Доллар в свою очередь дешевеет на ожиданиях, что ФРС откажется от повышения ставки в сентябре.

По итогам торгов 8 сентября курс доллар/рубль снизился на 0,21%, до 63,99 рубля, евро/рубль — на 0,12%, до 72,05 рубля. После выхода отчёта Минэнерго США курс доллара падал до 63,56 рубля, курс евро — до 71,65 рубля. Перед закрытием торговой сессии курсы валют скорректировались.

Цены на нефть ускорили рост, когда стало известно, что запасы нефти в США на минувшей неделе неожиданно для всех сократились на 14,51 млн баррелей. Добыча нефти уменьшилась на 30 тыс, до 8,458 млн баррелей, запасы бензина — на 4,21 млн баррелей.

В Азии нефть марки Brent торгуется в небольшом минусе. В пятницу стоит ожидать фиксации прибыли от коротких позиций по доллару перед выходными днями. Курс доллар/рубль снижался до 63,56 рубля, но это не предел. Рубль остаётся привлекательным для покупок накануне встречи ОПЕК и сохраняющегося высокого спроса на ОФЗ.

Сегодня, 9 сентября, скорее всего, сохранится восходящая коррекция доллара до 64,25 рубля. Чтобы рублю продолжить отвоёвывать позиции у валют, ему необходимо закрепиться на текущем уровне. Будет достаточно, если в пятницу доллар проведёт день на уровне 64,15 руб. Единственное что продавцам нужно сделать, это не дать покупателям закрыть день выше 64,40 рубля.