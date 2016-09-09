Нью-Йорк, США, 9 сентября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой в полуфинале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США (US Open), проходящего в эти дни в Нью-Йорке. Встреча, которая продолжалась почти 1,5 часа, завершилась со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

insidethegames.biz Серена Уильямс

Таким образом, Уильямс, которая не смогла пробиться в финал турнира, покинет первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Первой ракеткой мира станет 28-летняя немецкая спортсменка Ангелика Кербер.

Открытый чемпионат США. Женщины. Одиночный разряд. ½ финала.

Каролина Плишкова (Чехия) — Серена Уильямс (США) — 6:2, 7:6 (7:5).

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