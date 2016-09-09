Оренбург, 9 сентября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Fitch Ratings 2 сентября 2016 г. подтвердило рейтинги Оренбургской области в иностранной и национальной валюте на уровне «BB» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте «В». Национальный долгосрочный рейтинг региона подтвержден на уровне «AA-(rus)», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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Также Fitch подтвердило рейтинг в национальной валюте «ВВ» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» внутренних облигаций Оренбургской области и Оренбургской ипотечно-жилищной корпорации («ОИЖК»), имеющей гарантию от региона.

Подтверждение рейтингов отражает сценарий агентства, согласно которому у области ожидаются приемлемые операционные показатели и умеренный прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность по классификации агентства), соответствующие текущим уровням рейтингов.

Рейтинг «BB» отражает умеренный долг региона с ограниченным риском рефинансирования и приемлемые бюджетные показатели.

Fitch ожидает, что Оренбургская область будет поддерживать прямой риск на умеренном уровне 40%-45% от текущих доходов в 2016—2018 гг. (в 2014—2015 гг. данный показатель стабилизировался на уровне 40%).

По прогнозам Fitch, регион будет поддерживать приемлемые показатели исполнения бюджета в среднесрочной перспективе.

В соответствии с прогнозами агентства, бюджетные показатели Оренбургской области стабилизировались в 2014—2015 гг. Несмотря на снизившуюся долю налогов, которая сократилась, тем не менее, остается на довольно высоком уровне — 76% от операционных доходов региона, Оренбургская область успешно уменьшила годовые темпы роста операционных расходов до 5%-6% в 2014—2015 гг. (в 2013 году — 8%).

Напомним, весной 2016 года министр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова отметила: «В 2015 году рейтинговое агентство Fitch Ratings дважды проводило оценку кредитоспособности нашего региона и подтвердило кредитный рейтинг Оренбургской области на уровне «ВВ» прогноз «Стабильный». По мнению экспертов, рейтинг области довольно высокий, и мы в состоянии самостоятельно обеспечивать сбалансированность и платежеспособность бюджета».