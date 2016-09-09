Вашингтон, 9 сентября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама без сомнения является более слабым лидером, чем глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс в интервью телеканалу CNN.

politics.blog.myajc.com Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майк Пенс.

«Бесспорно, что Владимир Путин своей стране является более сильным лидером, чем Барак Обама в своей, — говорит он. — И это изменится в тот день, когда Дональд Трамп станет президентом».

Таким образом, Пенс поддержал позицию кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, который ранее также заявил, что Путин более сильный лидер, чем нынешний глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября миллиардер Дональд Трамп заявил, что глава РФ Владимир Путин не воспринимает всерьез кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Трамп также подверг жёсткой критике антироссийскую риторику своего оппонента, заявив, что налаживание сотрудничества с Москвой принесёт больше пользы Вашингтону.

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