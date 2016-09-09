Якутск, 9 сентября, 2016, 08:04 — ИА Регнум. Нефтепродуктами загрязнено 85,5 квадратных метров территории в Мирнинском районе Якутии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства охраны природы республики, утечка произошла потому, что перевернулось перевозившее нефть транспортное средство.

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Причиной утечки стало не повреждение ёмкости, а открытие клапанов при перекачивании нефти. Подробности аварии выясняются. Виновники разлива нефтепродуктов, осуществлявшие перевозку опасных грузов, опрошены. Проводится административное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий разлив нефтепродуктов произошёл в Якутии в конце августа. Тогда в систему отопления посёлка Черский попала нефть, она текла из кранов жителей населённого пункта вместе с горячей водой. По данным министерства охраны природы, тогда было разлито 3 кубометра нефти, но местные жители считают, что эти данные приуменьшены и сообщают о 20-ти кубометрах.