Пхеньян, 9 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Северной Кореи в пятницу утром, 9 сентября, провели очередное ядерное испытание. Об этом, как передает НТВ, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

nnm.me Воронки от подземных ядерных взрывов на семипалатинском ядерном полигоне

«Совет национальной безопасности обдумал поступившую информацию об осуществлении КНДР ядерного испытания, — говорит Суга. — Мы изучили данные о сейсмическом событии и до сих пор поступившую информацию и пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание».

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе также заявила о проведении Пхеньяном ядерного испытания. Политик уже обсудила произошедшее в ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Бараком Обамой.

По оценкам южнокорейских экспертов, мощность ядерного заряда, испытанного в КНДР, составила 10 килотонн (атомная бомба, уничтожившая японский город Хиросиму, имела мощность 16 килотонн).

9 сентября Геологическая служба США сообщила, что на территории КНДР рядом с полигоном, где проводятся испытания ядерного оружия, произошло землетрясение магнитудой 5,3.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался рядом с населённым пунктом, расположенным в 20 км от ядерного полигона Пангири.

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