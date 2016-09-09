Япония и Южная Корея сообщили о ядерном испытании в КНДР
Пхеньян, 9 сентября, 2016, 07:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы Северной Кореи в пятницу утром, 9 сентября, провели очередное ядерное испытание. Об этом, как передает НТВ, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
«Совет национальной безопасности обдумал поступившую информацию об осуществлении КНДР ядерного испытания, — говорит Суга. — Мы изучили данные о сейсмическом событии и до сих пор поступившую информацию и пришли к выводу, что Северная Корея провела ядерное испытание».
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе также заявила о проведении Пхеньяном ядерного испытания. Политик уже обсудила произошедшее в ходе телефонных переговоров с главой Белого дома Бараком Обамой.
По оценкам южнокорейских экспертов, мощность ядерного заряда, испытанного в КНДР, составила 10 килотонн (атомная бомба, уничтожившая японский город Хиросиму, имела мощность 16 килотонн).
9 сентября Геологическая служба США сообщила, что на территории КНДР рядом с полигоном, где проводятся испытания ядерного оружия, произошло землетрясение магнитудой 5,3.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался рядом с населённым пунктом, расположенным в 20 км от ядерного полигона Пангири.
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