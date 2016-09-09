Сеул, 9 сентября, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Южнокорейские военные пришли к выводу, что КНДР провела очередные, пятые по счёту ядерные испытания. Об этом сообщил представитель Министерства национальной обороны Республики Корея, передаёт агентство «Рёнхап».

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«По итогам проведённого анализа мы пришли к заключению, что Пхеньян осуществил новое испытание ядерной бомбы», — заявил представитель министерства.

Правительство Японии уже направило официальный протест в Пхеньян по дипломатическим каналам в Пекине, передаёт агентство Kyodo.

Ситуацию также прокомментировал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Если КНДР действительно провела ядерное испытание, то это неприемлемо. Я должен выразить в связи с этим решительный протест», — приводит его заявление телеканал NHK.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 9 сентября появилась информация о том, что на территории Северное Кореи произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр которого располагался в районе испытательного ядерного полигона Пангири.

Вскоре Геологическая служба США (USGC) сообщила, что речь может идти не о землетрясении, а о взрыве. «Если это действительно взрыв, USGC не может определить, какого типа он был, и являлся ли он ядерным», — отмечено в сообщении.

При правительствах Южной Кореи и Японии были созданы штабы по сбору и анализу информации о подземных толчках, зафиксированных на территории КНДР. Южнокорейские власти также объявили о созыве экстренного заседания Национального комитета по безопасности.

Напомним, последние ядерные испытания были проведены КНДР в январе этого года. Совет безопасности ООН после этого принял резолюцию о значительном ужесточении санкций против Пхеньяна.