Пекин, 9 сентября, 2016, 06:07 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, ссылаясь на последние фото с верфей, на втором авианосце ВМС НОАК завершена установка командной рубки. Как сообщают эксперты в области кораблестроения, все масштабные работы на корабле завершены, инженеры готовятся к спуску судна на воду.

chinanews.com Второй китайский авианосец

На новом авианосце была установлена относительно небольшая командная рубка — обычно на кораблях данного типа она больше в 1,5−2 раза. Данный факт породил уже множество слухов и мнений на счет новейшего военного оборудования Китая, отличающегося своей компактностью, пишет «Жэньминь жибао».

Во время своего интервью китайскому телеканалу CCTV эксперт Цао Вэйдун заявил, что новый авианосец будет значительно превосходить уже стоящий на вооружении «Ляонин», построенный еще в СССР. Уменьшение командной рубки позволит увеличить количеств единиц палубной авиации.

В настоящее время единственным авианосцем ВМС НОАК является авианесущий крейсер «Ляонин», построенный на Николаевских верфях в УССР. В 1998 г. Украина продала судно Китаю, который хотел сделать из корабля казино, за $25 млн. Однако планы КНР изменились, и после транспортировки судна к берегам Китая началась модернизация судна, в результате которой в 2012 г. корабль вошел в состав ВМС НОАК под названием «Ляонин».

На недавней пресс-конференции, состоявшейся в Пекине 25 августа, официальный представитель оборонного ведомства КНР У Цянь сообщил, что строительство нового авианосца ведется с небольшим опережением графика.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, новый авианосец будет спущен на воду до конца 2016 г. После завершения работ судно будет испытано в водах Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей